Ученые рассказали, какая диета поможет избежать потери памяти

Ученые рассказали, какая диета поможет избежать потери памяти
Основой средиземноморской диеты является рыба и морепродукты, овощи, бобовые, оливковое масло и злаки. Фото: Pixabay

Ученые из Германии выяснили, что средиземноморская диета помогает избежать потери памяти.

Основой средиземноморской диеты является рыба и морепродукты, овощи, бобовые, оливковое масло и злаки, сообщает MedicalXpress.

Авторы исследования отмечают, что диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров, рыбы, фруктов и овощей и низким содержанием молочных продуктов и красного мяса способна защитить мозг человека от накопления белка, который может привести к потере памяти и слабоумию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона. По словам специалиста, употребление животных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому красное мясо в повседневном меню лучше свести к минимуму.

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