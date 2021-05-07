На месте «Дачи Кинга» в Зеленогорске появятся отели

В Зеленогорске построят туристический комплекс. Объем инвестиций составит от 0,5 млрд до 1 млрд рублей.

Соответствующую заявку на заключение концессионного соглашения опубликовал комитет по инвестициям Петербурга. Под строительство отдадут территорию, на которой в данный момент располагаются объекты культурного наследия. В списке зданий есть, в частности, деревянные памятники эпохи модерна «Дача Кинга» и «Дача Кирхнера».

Планируется, что в зданиях, расположенных на берегу Финского залива, построят туристический комплекс, в который войдут гостиница, кемпинг, культурно-развлекательные и спортивные объекты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что через четыре года в Павловске построят спортивный комплекс для занятий единоборствами.