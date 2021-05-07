ГАТИ нашла более 700 недочетов во время мониторинга результатов месячника

Многие из них связаны с содержанием и помывкой фасадов нежилого фонда.
Специалисты Государственной административно-технической инспекции провели мониторинг территории Санкт-Петербурга, чтобы проверить, насколько хорошо убирается город в рамках весеннего месячника по благоустройство. В общей сложности эксперты нашли более 720 недочетов, о чем сообщили сегодня, 7 мая, в Смольном.
Многие нарушения касались содержания и помывки фасадов нежилого фонда. Их зафиксировали на набережной реки Екатерингофке, на улице Севастьянова и по другим адресам. Также были найдены нарушения содержания территорий строительных площадок. Эксперты выявили в том числе самовольное размещение объектов и элементов благоустройства.
«По фактам всех нарушений, выявленных в ходе весеннего месячника по благоустройству, Инспекцией возбуждены дела об административных правонарушениях»,
— говорится в сообщении.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ГАТИ начислила штрафов на 7 млн рублей за нарушения при благоустройстве в Петербурге.