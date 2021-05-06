ГАТИ начислила штрафов на 7 млн рублей за нарушения при благоустройстве в Петербурге

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ получил штраф в 600 тысяч рублей за грязный фасад здания на Суворовском проспекте. Фото: google.maps

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ получил штраф в 600 тысяч рублей за грязный фасад здания на Суворовском проспекте. Фото: google.maps

За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция начислила штрафов на сумму 7 млн рублей за нарушение правил благоустройства в Петербурге.

Организации получили крупные штрафы за самовольные работы, нарушение культуры производства работ и неисполнение обязанностей по содержанию фасадов и территорий.

Среди прочего, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» получил штраф в 450 тысяч рублей за отсутствие ордера на производство земляных работ на Малом проспекте В.О.

ГУП «ТЭК СПб» оштрафовали на 200 тысяч рублей за производство работ после окончания срока действия ордера и отсутствие заграждений и информационного щита в Троицком поле.

АО «Теплосеть Петербурга» наказали на 150 тысяч рублей за отсутствие ордера ГАТИ.

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ получило штраф в 600 тысяч рублей за грязный фасад здания на Суворовском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, за что БЦ на Энгельса снесут и обяжут выплатить штраф более 300 тыс. рублей.