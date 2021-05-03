На два метра выше положенного: стало известно, за что БЦ на Энгельса снесут и обяжут выплатить штраф более 300 тыс. рублей

На проспекте Энгельса идет под снос неправомерный бизнес-центр. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

На проспекте Энгельса дома 11 сотрудники ККИ снесут двухэтажное здание. Данные манипуляции ведутся по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова.

Александр Беглов сообщил, что город может и хочет помогать бизнесменам, предоставляя в аренду земельные участки. Однако это касается лишь тех, кто соблюдает закон.

Так, земельный участок в 580 квадратных метров арендатору предоставили под мелкорозничную торговлю, а смежный участок — под автостоянку.

Съемщик же нарушил условия договора, он построил здание почти на два выше положенной высоты.

Два года назад договор аренды был расторгнут. Однако владелец бизнес-центра съезжать и не думал. Он также использовал и бизнес-центр, и автостоянку по назначению. К тому же еще установил шлагбаум.

Стоит заметить, что владелец центра был заранее предупрежден, что ему следует выезжать из здания.

Через суд удалось расторгнуть договор и снять временный запрет на освобождение территории.

При этом, за самовольное размещение строения и шлагбаума организацию привлекли к административной ответственности. Им назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, а также оплата за демонтаж строения.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что мораторий отменен: в Петербурге могут начать сносить нестационарные торговые объекты.