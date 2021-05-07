Лукашенко назвал условие для проведения досрочных выборов в Белоруссии

Лукашенко назвал условие для проведения досрочных выборов в Белоруссии
Лукашенко отметил, что поддерживает идею досрочных выборов. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности провести досрочные президентские выборы, но только одновременно с новыми выборами президента США.

Лукашенко отметил, что поддерживает идею досрочных выборов, которые требует Запад. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — сказал белорусский лидер.

Политик заявил, что во время последних выборов в США, американцы голосовали по почте, а бюллетени с подписями за Дональда Трампа якобы выбрасывались в урны.

По мнению Лукашенко, Штаты «вытерли ноги» о действующего президента. Он напомнил, что Трамп был заблокирован в Twitter, и ему не дали слова сказать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко рассказал о трех сценариях готовившегося на него покушения.

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