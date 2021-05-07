Во Владимирском дворце закончили уборку ванной комнаты

Во Владимирском дворце закончили уборку ванной комнаты
Ванную комнату хотят включить в экскурсионный маршрут по дворцу. Фото: скрин https://www.instagram.com/mettlachtile/

Уборку ванной комнаты во Владимирском дворце закончили. Ранее участники объединения «Гэнгъ» отмыли бассейн во Владимирском дворце. Ванную комнату хотят включить в экскурсионный маршрут по дворцу.

Активисты также показали, как ванная комната выглядела до уборки, об этом они сообщают на своей страничке в Инстаграме. «А вот так выглядела в сентябре 2020. В ней годами хранили музейные предметы», «Свободное место было только тут и для двух ног» — подписаны фотографии в соцсети.

Владимирский дворец — резиденция великого князя Владимира Александровича, расположенная в Санкт-Петербурге. Построили его в 60-х годах XIX века.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге фотографируют радугу. Сегодня на улицах Петербурга выдалась прохладная и мокрая погода. После серии кратковременных дождей на закате дня проявилась радуга.

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