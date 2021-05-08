Аудиогид по блокадному Ленинграду создали для прогулок в Петербурге

Они помогут погрузиться в дни войны при прогулках по городу. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Они помогут погрузиться в дни войны при прогулках по городу. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге создали аудиогид по блокадному Ленинграду. Для проекта на данный момент записаны 10 спектаклей. Они помогут погрузиться в дни войны при прогулках по городу. Произведения созданы по воспоминаниям и дневникам жителей блокадного Ленинграда.

В проекте были задействованы известные актеры, сообщает «Патриот». Приложение для смартфонов назвали «Слушая сердцем». Сам проект победил на конкурсе Фонда Президентских грантов.

Все используемые в спектаклях события и герои — настоящие, основаны на документах, личных дневниках и воспоминаниях живших тогда людей. Сами аудио распространяются бесплатно. Полная версия с фото, видео и навигацией есть в мобильном приложении. В дальнейшем организаторы хотят перевести спектакли на другие языки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СберЗвук к 9 Мая создал специальный плейлист и подкаст о Великой Отечественной войне.