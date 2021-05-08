В Рио-де-Жанейро число жертв полицейской операции достигло 28

По данным правоохранителей, скончались еще трое подозреваемых.. Фото: Pixabay

По данным правоохранителей, скончались еще трое подозреваемых.. Фото: Pixabay

Число жертв спецоперации, которую полиция провела против подозреваемых в наркотрафике в Рио-де-Жанейро достигло 28. Об этом сообщает портал G1.

По данным правоохранителей, скончались еще трое подозреваемых.

Ранее сообщалось, что во время перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро погибли 25 человек.

Утром 6 мая полиция Рио-де-Жанейро начала спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью, в северной зоне города. В результате погибли 25 человек, в том числе полицейский.

По данным СМИ, число жертв стало рекордным для среди полицейских операций с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.