На юге Испании произошло крушение вертолета

На юге Испании вертолет упал в море.

В результате крушения один человек пострадал, второго ищут спасатели, сообщает ABC.

Инцидент произошел в семи милях от берега Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (автономное сообщество Андалусия). На борту частного вертолета находились два человека, которые вылетели утром из Эстепоны (Малага).

Пилота – гражданина Кубы – спасли и госпитализировали. Причины крушения вертолета устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.