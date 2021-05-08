Число жертв крушения метромоста в Мехико выросло до 26 человек

Число жертв крушения метромоста в Мехико достигло 26. Спустя четыре дня после трагедии еще один из пострадавших умер в больнице.

«По состоянию на 21:00 7 мая госпитализированы 33 человека, скончались 26 человек, 53 пациента выписаны из больниц, местонахождение еще одного неизвестно», — говорится на сайте правительства Мехико.

Напомним, во вторник, 4 мая, в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост. В результате трагедии погибли 25 человек.

Мост расположен на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко. Обрушение конструкции моста произошло во время движения поезда. Под завалами оказались проезжавшие снизу машины.

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