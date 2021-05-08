В Бразилии рассказали о подготовке к производству вакцины «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Бразильская лаборатория União Química продолжает подготовку к производству вакцины «Спутник V», инвестируя средства и нанимая новых сотрудников. Об этом рассказал президент компании Фернанду Маркес.

Он отметил, что были наняты 150 новых специалистов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, компания является одной из тех, кто «наиболее продвинулся» в этом процессе.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.