Утренние пробки в Петербурге оценили в один балл

В Петербурге утром движение на дорогах почти не затруднено. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

В Петербурге утром движение на дорогах почти не затруднено. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

Северная столица отдыхает на майских праздниках. На дорогах города минимальная загруженность. Пробки оцениваются в один балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в субботу, 8 мая, в Петербурге большое количество «зеленых» зон на дорогах.

Немного затруднено движение на Лиговском проспекте в районе Московского вокзала, возле Никольского морского собора и возле памятника Николаю первому на Большой морской. Ближе к обеду ситуация незначительно изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.