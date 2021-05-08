В Мексике рассмотрят возможность экстренного применения вакцины «Спутник Лайт»

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex передала на рассмотрение мексиканского санрегулятора Cofepris запрос о возможности экстренного применения вакцины «Спутник Лайт».

На этой неделе Birmex представила регулятору документы по этому препарату, сообщает РИА «Новости».

Представители лаборатории отметили, что использование «Спутника Лайт» позволит ускорить процесс вакцинации, так как требуется лишь одна доза.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V». Она была зарегистрирована российским Минздравом в конце марта. «Лайтовая» вакцина построена на аденовирусе 26-го типа. Возможность вакцинироваться одним компонентом существенно облегчает процесс вакцинации, поскольку не нужно ждать 21 день, чтобы повторно идти прививаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.