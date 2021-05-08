Субботний дождь принесет в Петербурге около четверти месячной нормы осадков

В субботу, 8 мая, в Петербурге ожидается пасмурная погода. В городе снова пройдут дожди. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться обширной циклонической депрессией, вытянувшейся с севера на юг по западным регионом Европейской России», — рассказал синоптик.

В Северной столице может выпасть около четверти майской нормы дождей.

Столбики термометров покажут +7…+9 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +5…+10 градусов. Ветер западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в День Великой победы главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что 9 Мая температура в городе может достичь 11 градусов. Первые дни мая в городе на Неве не были теплыми. К слову, они стали самыми холодными за последние годы.