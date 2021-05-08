В Петербург доставили более 18 тысяч доз «Спутника V»

В Петербург доставили 18 тысяч доз препарата «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

За неделю общее количество больных коронавирусом увеличилось на 0,82 %. В городе для больных с COVID-19 5 248 коек. Из них свободны почти 20%. Всего в Северной столице вакцинировано более 500 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 700 маломобильных петербуржцев привились от COVID на дому. В Северной столице с конца апреля началась вакцинация от коронавируса маломобильных групп населения. Первую дозу вакцины получили уже более 700 петербуржцев, которые не могут самостоятельно посетить пункты вакцинации. К ним домой приезжали выездные медицинские бригады.