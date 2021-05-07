Более 700 маломобильных петербуржцев привились от COVID на дому

Более 700 маломобильных петербуржцев привились от COVID на дому
В целом по Петербургу первую прививку от коронавируса сделали более 584 тысяч человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Северной столице с конца апреля началась вакцинация от коронавируса маломобильных групп населения.

Первую дозу вакцины получили уже более 700 петербуржцев, которые не могут самостоятельно посетить пункты вакцинации. К ним домой приезжали выездные медицинские бригады.

Поликлиники получают информацию о жителях Петербурга с ограниченными возможностями здоровья от органов социальной защиты и социальных участковых. Также записаться на вакцинацию можно в поликлиниках по месту жительства.

В целом по Петербургу первую прививку от коронавируса сделали более 584 тысяч человек, из них 40% — пожилые люди старше 60 лет. Обе дозы вакцины получили почти 468 тысяч человек.

Сейчас в городских поликлиниках остается 107 тысяч доз вакцины, на фармбазе — 94 тысячи комплектов доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость COVID в Петербурге продолжает расти.

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