Заболеваемость COVID в Петербурге продолжает расти

За последние сутки в Северной столице зафиксировали 722 случая заражения коронавирусом. Суточная заболеваемость показала максимум с начала мая.

Отметим, что 1 мая оперативный штаб сообщал о 737 выявленных случаев инфицирования за сутки.

Всего по России за минувший день подтвердили 8386 новых случаев ковида. Из них 13,8% переносят заболевание бессимптомно. При этом последние три дня число заболевших не превышало восьми тысяч. Скачок заболеваемости так же был 1 мая, когда стало известно о 9270 случаях за сутки.

По данным на 7 мая, за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 31 летальный исход от коронавируса. Этот показатель стал самым низким за последнюю неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 17,4 тысяч человек.