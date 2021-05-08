На Туристкой не смогли разъехаться две легковушки

На Туристкой не смогли разъехаться две легковушки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 8 мая на Туристской улице в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло у дома № 30 корпус 1.

«Авария на Туристской у дома 30к1. Стоит каршеринг и белая легковушка, похоже на лобовое», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появились фото и видео с места происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в 10 часов вечера 20 минут водитель «Шевроле» на большой скорости врезался в бетонное ограждение. Произошло это на пересечении проспекта Кузнецова с улицей Маршала Казакова.

авария дтп приморский район


 

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