Водитель «Шевроле» на большой скорости врезался в бетонное ограждение

Кто-то выдвигает версию, чтобы у машины якобы отказали тормоза. Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Кто-то выдвигает версию, чтобы у машины якобы отказали тормоза. Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

В Петербурге в 10 часов вечера 20 минут водитель «Шевроле» на большой скорости врезался в бетонное ограждение. Произошло это на пересечении проспекта Кузнецова с улицей Маршала Казакова.

«Пострадавший — мужчина. Живой. Все службы на месте», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

От капота авто почти ничего не осталось. Водителя зажало в салоне. Помогать ему пошли случайные прохожие. Позже на видео появляются спасатели и врач.

В комментариях пишут, что водитель ехал с «аварийкой» и давил на клаксон, возможно, с машиной что-то случилось. Кто-то выдвигает версию, чтобы у машины якобы отказали тормоза. Также многие отмечают, что водителю повезло остаться в живых. Данных о состоянии автомобилиста нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге два автомобилиста устроили драку.