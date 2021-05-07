В Петербурге два автомобилиста устроили драку

Случилось это у дома 220 на Выборгском шоссе. Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Случилось это у дома 220 на Выборгском шоссе. Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

В Петербурге на заправке подрались два автомобилиста. В драке участвовали вооружённый булавой водитель «Ягуара» и его оппонент.

Видеозапись с дракой опубликовали 6 мая в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Между водителями возник конфликт. Случилось это у дома 220 на Выборгском шоссе.

Водитель возмутился действиями «Ягуара» на дороге, вышел из своей машины и пошел к нему, чтобы высказаться. После ругани его оппонент достал из багажника булаву.

В одной из машин находился ребёнок, которому пришлось видеть эту сцену. Видео снимала женщина, ехавшая с автомобилистом.