В Петербурге задержан подозреваемый в серии квартирных краж

В Московском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии квартирных краж.

Первая кража из квартиры дома №73 по улице Ленсовета произошла 21 марта текущего года, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленнику удалось вынести из квартиры 115 тысяч рублей и ювелирные изделия. Через шесть дней он проник в квартиру на Новоизмайловском проспекте, 79 и вынес оттуда 1700 рублей. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе неизвестный совершил квартирную кражу и скрылся с места преступления. Полиция ищет преступника, который унес с собой 8 тыс. евро и украшения.