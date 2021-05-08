В России снизились оптовые цены на свинину

Сначала стоимость мяса взлетела из-за начала шашлычного сезона, но потом снова начала снижаться.

Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин рассказал о снижении оптовых цен на свинину. Об этом сегодня, 8 мая, пишет РИА Новости. Он отметил, что рост стоимости мяса обычно наблюдается в период шашлычного сезона, но затем цены выравниваются.

Так, цены на свинину выросли на 1,1%, в ближайшее время она подешевеет. Курица, например, уже начала терять в цене.

«Накануне майских праздников спрос на мясо — и как на сырье для конечной продукции, и как на мясо для полуфабрикатов, — всегда заметно растет, а гораздо больше его покупают мясоперерабатывающие предприятия»,

— сказал Юшин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка.