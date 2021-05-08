Рэпер Слава КПСС намерен выдвигаться на выборы в Госдуму

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, собрался выдвигаться на выбору в Государственную думу.

«Я тут пообщался с друзьями из партии «Зеленая альтернатива» — там оказались очень хорошие ребята: все веганы, вегетарианцы», — сказал он на YouTube-канале.

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2021 года.

Партия «Зеленая альтернатива» была основана в 2019 году. Ее деятельность направлена на решение экологических проблем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что музыканта задержали и арестовали за выкрикивание лозунгов в центре города ночью, 3 февраля. Суд признал Вячеслава Машнова виновным в мелком хулиганстве. Он выкрикивал на Невском проспекте фразы про испанскую инквизицию и женские половые органы.