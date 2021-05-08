В Ленобласти еще 74 человека заразились коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 74 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 8 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 43 250 случаев заболевания. При этом выздоровели 40 039 пациентов.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса в Северной столице умерло 38 человек.

Также gazeta.spb.ru писала, что в одном из прививочных центров в Германии произошел случай: медсестра подменила вакцину от коронавируса на физраствор. Его вкололи шести пациентам.