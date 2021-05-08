Пьяный петербуржец устроил стрельбу на улице Дыбенко

В Невском районе задержан мужчина, который устроил стрельбу на улице Дыбенко.

Инцидент произошел 8 мая. В полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 15 по улице Дыбенко нетрезвый мужчина держит в руках предмет похожий на автомат, из которого он выстрелил несколько раз в воздух, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Хулигана задержали и доставили в отдел полиции. По предварительной информации, вышел на улицу в военной форме и с охолощенным оружием. К счастью, никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.