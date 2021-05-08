В России в апреле подорожали свекла, морковь и яйца

Больше всего подорожали яйца – почти на 7%.

В России в апреле 2021 года подорожали свекла, морковь и яйца. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

В Росстате отметили, что больше всего цены выросли на яйца – почти на 7%. При этом в 13 субъекта России они стали дороже до 20%. Что касается свеклы и моркови, то продукты выросли в цене на 20 и 9,6 процентов соответственно.

Также эксперты фиксируют незначительный рост цен на сахар, подсолнечное масло, гречневой крупы, рыбы, морепродуктов, сливочного масла и хлебобулочных изделий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России снизились оптовые цены на свинину. Сначала стоимость мяса взлетела из-за начала шашлычного сезона, но потом снова начала снижаться.