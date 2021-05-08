Кипяток затопил двор с припаркованными машинами на Морской набережной

Кипяток затопил двор с припаркованными машинами на Морской набережной
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Василеостровском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже приступили к ликвидации последствий аварии.

Коммунальная авария произошла в субботу, 8 мая, во дворе дома № 38 корпус 2 на Морской набережной. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в зоне затопления оказались припаркованные машины. Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть», на данный момент место вытекания воды ликвидировано, ведутся ремонтные работы.

Аварии будет устранена в 3:00 9 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что последствия прорыва трубопровода на Большой Морской устранили раньше срока.

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