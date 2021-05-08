В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены подключены более 170 ковид-пациентов

В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены подключены более 170 ковид-пациентов
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

На сегодняшний день в Петербурге для лечения ковид-пациентов свободны 20% коек от общего фонда.

Об этом стало известно в субботу, 8 мая. В городе развернуты 5 248 коек для инфицированных COVID-19, 1 071 из них свободна.

Как сообщила пресс-служба Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе новой болезни, доля тяжелых больных в ковид- стационарах составляет 24%. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 192 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки коронавирус унес жизни 34 петербуржцев.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 726 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2765 человек. Третье место у Подмосковья — 630 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 74 человек.

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