РЖД запустит дополнительные рейсы в карельский парк «Рускеала»

РЖД запустит дополнительные рейсы в карельский парк «Рускеала»
Воспользоваться спецпредложением пассажиры смогут с 17-го до 28 мая. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Во второй половине мая добавили 20 дополнительных рейсов в карельский горный парк «Рускеала».

Речь идет о дополнительных рейсах ретропоезда № 925/926, следующего по маршруту Сортавала — Рускеала.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в течение двух недель, с 17 по 28 мая, ретропоезд будет отправляться из Сортавалы в 08:30 и прибывать в парк в 9:35.

Также в «Рускеалу» можно доехать на «Рускеальском экспрессе», который отправляется из Сортавалы в 10:40 и прибывает в горный парк в 11:50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дополнительные поезда между Петербургом и Рускеалой запускали в новогодние праздники.

"рускеала" дополнительные поезда ржд


 

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