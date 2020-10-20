Между Петербургом и Рускеалой в новогодние праздники пустят дополнительные «Ласточки»

На новогодние праздники по маршруту Санкт-Петербург — горный парк «Рускеала» РЖД назначит дополнительные «Ласточки».

В дополнительных поездах будет улучшенная компоновка мест. Из Северной столицы в горный парк «Рускеала» поезда будут отправляться ежедневно в 8:31 мск с Финляндского вокзала со 2 по 9 января. Прибывать в карельский парк «Ласточки» будут в 13:30.

Отправление в обратном направлении будет осуществляться в 19:20, в Петербурге поезда окажутся в 23:59. Билеты на «новогодние» «Ласточки» уже сейчас можно приобрести в кассах и на официальном сайте РЖД, сообщает пресс-служба организации. При этом для пассажиров младше 21 года и старше 60 лет действует скидка в 30%, а при единовременной покупке билетов в обе стороны — 20% для пассажиров всех возрастов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Российские железные дороги» продемонстрировали новые плацкартные вагоны с длинными полками.