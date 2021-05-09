Беглов поздравил зрителей и участников концерта в Ледовом дворце с Днем Победы

Он отметил, что сейчас в России хорошая молодёжь. Фото: пресс-служба Смольного

Он отметил, что сейчас в России хорошая молодёжь. Фото: пресс-служба Смольного

В Ледовом дворце Северной столицы прошёл концерт «От песни к песне – от Победы к Победе». Его посетил губернатор города. Он поздравил всех собравшихся в зале с Днём Победы.

Александр поблагодарил всех, кто пришли, сообщает пресс-служба Смольного. Он отметил, что сейчас в России хорошая молодёжь. Она, как надо, чтит традиции, помнит подвиг русских солдат. Беглов отметил, что Ленинград пережил ужасную блокаду, а ветераны подарили мирное небо над головой всей Европе.

На концерт в Ледовом дворце пришло более семи тысяч зрителей. Для них пели Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова и другие именитые артисты. На улице у дворца развернулась полевая кухня. Горожан угостили кашей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем Победы «ВКонтакте».