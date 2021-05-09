«Горьковскую» закрыли на вход из-за увеличенного пассажиропотока

Вечером 9 мая станцию метро «Горьковская» закрыли на вход. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Это объяснили большим пассажиропотоком. Станция открыта для пассажиров только на выход.

«В 21-35 станция Горьковская закрыта на вход из-за увеличенного пассажиропотока. Станция работает только на выход», — сообщается в Telegram-канале петербургской подземки.

Напомним, в 22:00 в Петербурге прогремит праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 31 января, в 10 часов утра по техническим причинам станцию метро «Чернышевская» закрыли на вход и выход, поезда проследуют станцию без остановки.