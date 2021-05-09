В Петербурге прогремели 30 залпов салюта в честь Дня победы – видео

В Петербурге прогремели 30 залпов салюта в честь Дня победы – видео
В Петербурге прогремел праздничный салют. Фото: Gazeta.SPb

Салютами и фейерверками завершилось в Петербурге празднование Дня Победы.

Артиллерийский салют из 30 залпов озарил небо над Северной столицей 9 мая.

Расчёты фейерверочных установок выпустили более 1,5 тыс. изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и другие.

Жители и гости города смотрели праздничный салют с улиц и набережных в центре Петербурга и с верхних этажей домов с видом на Неву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возле стен Петропавловской крепости 9 мая прогремел праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как это было – смотрите в фоторепортаже.

9 мая день победы салют


 

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Фоторепортаж Gazeta.SPb: в Петербурге прогремел салют в честь Дня Победы