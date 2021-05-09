Поиски пропавшего в лесу главы Минздрава Омской области приостановлены до утра

Александр Мураховский два дня назад уехал на квадроцикле в лес и пропал. Фото: omskportal.ru

Александр Мураховский два дня назад уехал на квадроцикле в лес и пропал. Фото: omskportal.ru

Поиски главы Минздрава Омской области Александра Мураховского приостановили до утра. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону.

Александр Мураховский два дня назад уехал на квадроцикле в лес и пропал.

В поисках задействованы около 100 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеры.

Александр Мураховский уехал с охотничьей базы. Около суток знакомые искали его сами, потом обратились в полицию. Поисковую операцию осложняет болотистость. Спасатели используют вертолёт и дрон. Квадрацикл удалось найти.

Мураховский занял пост главы Минздрава Омской области в ноябре прошлого года.

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