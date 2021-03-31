В Москве пропал математик и автор учебников по алгбре Юрий Дудницын

В Москве пропал математик и автор учебников по алгбре Юрий Дудницын
О местонахождении математика ничего неизвестно с 12 марта. Фото: pixabay

В Москве пропал известный математик и автор школьных учебников по алгебре, 82-летний Юрий Дудницын. Тревогу забили его коллеги.

Об исчезновении ученого сообщает телеканал «360», ссылаясь на работавшую с Дудницким Викторию Александрову. По словам женщины, еще одна коллега математика, вместе с которой они трудились около 40 лет, последний раз видела его 12 марта — мужчина направлялся в сторону метро. Он заявил, что едет по делам, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Другие ученые также присоединились к поискам Дудницкого, однако заявление в полицию пока не написано. По словам коллег математика, он, несмотря на почтенный возраст, не страдает серьезными заболеваниями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ОМОНовцы проверили подозрительную сумку с проводами на станции метро «Площадь Мужества». Опасения сотрудников подземки, к счастью, не подтвердились.
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