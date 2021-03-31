Подозрительная сумка с проводами на станции «Площадь Мужества» оказалась безопасной

Специалисты ОМОН ГУ Росгвардии осмотрели содержимое сумки с торчащими из нее проводами, которую оставил неизвестный на станции метро «Площадь Мужества».

Инцидент произошел в среду, 31 марта. Сотрудники метрополитена окружили объект и вызвали на место сотрудников ОМОН.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшие бойцы выяснили, что содержимое сумки не представляет опасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге почти 60 полицейских искали «бомбу» в метро. Правоохранители осмотрели 75 станций, в а также подвижные вагоны.