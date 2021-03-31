Подозрительная сумка с проводами на станции «Площадь Мужества» оказалась безопасной

Подозрительная сумка с проводами на станции &#171;Площадь Мужества&#187; оказалась безопасной
Правоохранители прибыли к указанному месту. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Специалисты ОМОН ГУ Росгвардии осмотрели содержимое сумки с торчащими из нее проводами, которую оставил неизвестный на станции метро «Площадь Мужества».

Инцидент произошел в среду, 31 марта. Сотрудники метрополитена окружили объект и вызвали на место сотрудников ОМОН.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшие бойцы выяснили, что содержимое сумки не представляет опасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге почти 60 полицейских искали «бомбу» в метро. Правоохранители осмотрели 75 станций, в а также подвижные вагоны.

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