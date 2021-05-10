Пушков объяснил, о какой России мечтает Байден

Сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Джо Байден мечтает о том, чтобы Россия вернулась к состоянию 90-х.

По его мнению, глава Белого дома хочет, что Россия была «зависимой и угодливо».

«Байден мечтает о России 90-ых…Россию туда не вернуть: это в прошлом», — отметил Пушков в Telegram-канале.

При этом он призвал Байдена перестать об этом мечтать. Сенатор отметил, что надежды президента США не сбудутся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сенатор Алексей Пушков назвал причины заинтересованности президента США в саммите с коллегой из России Владимиром Путиным. По его словам, в первую очередь идея саммита связана с обострением конфликта в Донбассе, последствия которого могут негативно обернуться для позиций Вашингтона.