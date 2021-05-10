Французские военные направили Макрону новое письмо с предупреждением о гражданской войне

Во Франции действующие военные поддержали открытое письмо, написанное отставными генералами властям страны с предупреждением о гражданской войне.

Об этом сообщает еженедельник Valeurs actuelles. Авторы письма, чьи имена не указываются, осуждают французское правительство. Власти раскритиковали первое письмо отставных генералов, предупредивших о гражданской войне. По мнению военных, это может произойти из-за исламистов и банд из пригородов. В послании говорится, что к военным отнеслись как к мятежникам, хотя «их единственный грех — любовь к своей стране.

Военные отметили рост насилия во французских городах и деревнях. Указывается, что ненависть к Франции и ее истории «становится нормой». По их мнению, в стране уже завязывается гражданская война.

Отставные генералы направили первое письмо с предупреждением в апреле. Тогда они предупреждали, что Франция стоит на пороге гражданской войны из-за «полчищей исламистов». В обращении говорилось, что исламисты захватывают французские территории и устанавливают там свои порядки.

В правительстве страны осудили письмо генералов и заявили, что авторов ожидает дисциплинарная проверка. Командование рассматривает наказание для военных. Отставных генералов, подписавших письмо, лишат воинского звания.

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