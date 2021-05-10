ДТП спровоцировало полтора километра пробки на Новоприозерском шоссе в Ленобласти

ДТП спровоцировало полтора километра пробки на Новоприозерском шоссе в Ленобласти
Пробка оказалась очень длинной. Фото: Pixabay

На новой дороге от КАД до Лосево, которое в народе получило название Новоприозерское шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало огромную автомобильную пробку. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Ленинградской области на Новоприозерском шоссе после ДТП произошла пробка. Самой аварии на кадрах не заметно.

Очевидцы происходящего снимали все на видео и комментировали, что длина «затора» не менее полутора километров.

Если говорить о более точном месте пробки, то это сразу после деревни Невский Парклесхоз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 9 мая в Петербурге в Центральном районе города случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован водитель одного из транспортных средств.

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