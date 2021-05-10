Джонсон: Британия с 17 мая ослабит ограничения по COVID

Британия ослабит коронавирусные ограничения. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, ограничения будут ослаблены с 17 мая, то есть вместо четвертой степени ограничений начнет действовать третья.

Как сообщили «РИА Новости», британцам разрешается ходить в гости. В стране разрешат работу заведений общепита в здании (сейчас они работают только на открытых террасах), откроются музеи, отели. Гражданам позволят путешествовать по стране.

Джонсон также поблагодарил жителей за то, что соблюдали рекомендации по новой болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилым британцам предложат третью дозу вакцины от коронавируса.