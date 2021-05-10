Немецкий журналист назвал главный козырь Путина

Иностранец остался под впечатлением после посещения парада Победы.

Журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер рассказал о главном козыре президента России Владимира Путина после посещения парада Победы. Видеосюжет опубликован на сайте издания Welt.

Иностранец считает, что у России укрепленная армия, которая является самым важным и эффективным внешнеполитическим козырем президента страны. Ваннер добавил, что остался под впечатлением после посещения парада и заявил, что мероприятие вышло грандиозным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади. Главком отметил, что военные хорошо справились с поставленными задачами. Салюков отметил общие старания, а также обратил внимание на то, что погода была не совсем хорошей.