Салют ко Дню Победы засняли с модели военного самолета в Петербурге

Он создал модель самолета с помощью 3D-принтера и выкрасил его вручную. Фото: скриншот Instagram

Он создал модель самолета с помощью 3D-принтера и выкрасил его вручную. Фото: скриншот Instagram

Вечером в День Победы, 9 мая, в Северной столице прогремел праздничный салют. Житель города Максим Драгунов поделился в соцсетях своими кадрами фейерверка, снятыми с помощью квадрокоптера.

Петербуржец опубликовал фотографии праздничного салюта в своем Instagram-аккаунте. Однако обычными их назвать нельзя. Драгунов заснял салют с квадрокоптера, к которому была прикреплена мини-модель военного самолета. Таким образом штурмовик Ил-2 «пролетел» сквозь яркие искры праздничного фейерверка над Петербургом.

Он создал модель самолета с помощью 3D-принтера и выкрасил его вручную. По его словам, реализация идеи заняла у него всего пару дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прогремели 30 залпов салюта в честь Дня победы – видео.