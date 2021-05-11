Жителю Выборга, который насиловал девочек в парках, предъявили обвинение

Жителю Выборга, который насиловал девочек в парках, предъявили обвинение
Расследование продолжается. Фото: Следственный Комитет РФ

В Ленобласти 23-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Об этом сообщили в областном следственном управлении СК. Мужчину обвиняют под двум статьям — об изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Особо тяжкое преступление удалось раскрыть благодаря непрерывной работе следователей и оперативников, отмечают в СК.

Следствие направило ходатайство в суд об аресте обвиняемого. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Не исключено, что обвиняемый может быть причастен к другим эпизодам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге поймали мужчину, надругавшегося над двумя девочками в парках. Предполагаемого преступника поймали 9 мая у дома №42 по Ленинградскому шоссе. Им оказался 23-летний гражданин одного из Закавказских государств.

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