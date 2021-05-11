Прокуратура начала проверку после падения лепнины на голову прохожей на Малой Морской

Все случилось у дома №8 по Малой Морской улице. Фото: google maps

Все случилось у дома №8 по Малой Морской улице. Фото: google maps

Прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства после обрушения лепнины с фасада дома Малой Морской улице.

Отколовшийся камень рухнул во вторник, 11 мая, с дома 8. Сотрудники ведомства установили, что управление и обслуживание здания находится в ведении ООО «ЖКС № 2 Центрального района».

Как сообщила прокуратура города, в ходе проверки будут оценены в том числе и качество, и полнота техобслуживания фасада дома.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фрагмент лепнины пробил голову прохожей на Малой Морской. Тротуар оказался залит кровью пострадавшей.