В Петербурге усилят контроль на водоемах

С наступлением тепла горожане и туристы будут больше времени проводить у воды. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С наступлением тепла горожане и туристы будут больше времени проводить у воды. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Поисково-спасательные службы Петербурга усиливают контроль за безопасностью на водоемах и прилегающих к ним территориях.

Из-за потепления внимание спасателей особенно будет приковано к набережным, причалам и городским пляжам. Они будут осуществлять патрулирование и мониторинг водных объектов, чтобы исключить ситуации, опасные для жизни и здоровья отдыхающих.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города, к купальному сезону уже подготовлены 19 спасательных станций и 16 дополнительных постов. Всего в этом году откроются 26 пляжей и рекреационных зон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге потеплеет до +25 градусов. Ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются.