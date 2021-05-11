В Петербурге усилят контроль на водоемах

В Петербурге усилят контроль на водоемах
С наступлением тепла горожане и туристы будут больше времени проводить у воды. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Поисково-спасательные службы Петербурга усиливают контроль за безопасностью на водоемах и прилегающих к ним территориях.

Из-за потепления внимание спасателей особенно будет приковано к набережным, причалам и городским пляжам. Они будут осуществлять патрулирование и мониторинг водных объектов, чтобы исключить ситуации, опасные для жизни и здоровья отдыхающих.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города, к купальному сезону уже подготовлены 19 спасательных станций и 16 дополнительных постов. Всего в этом году откроются 26 пляжей и рекреационных зон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге потеплеет до +25 градусов. Ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются.

контроль новости СПб подтопления


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Схему развития петербургского метро хотят переделать за 15 млн рублей
12 мая петербуржцам обещают небывалую жару
Петербуржцев предупредили о нашествии комаров
В Петербурге усилят контроль на водоемах
Президент рассмотрел предложение руководителя «Приморского УПК» Сизова
В Петергофе задержали пьяного мужчину, сбежавшего с места массового ДТП
МФЦ Петербурга начали принимать заявления на 3 и 4 смены в детские лагеря
Турция отменит обязательные тесты на COVID для туристов из 16 стран