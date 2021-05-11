В Петербурге усилят контроль на водоемах

Поисково-спасательные службы Петербурга усиливают контроль за безопасностью на водоемах и прилегающих к ним территориях.
Из-за потепления внимание спасателей особенно будет приковано к набережным, причалам и городским пляжам. Они будут осуществлять патрулирование и мониторинг водных объектов, чтобы исключить ситуации, опасные для жизни и здоровья отдыхающих.
Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города, к купальному сезону уже подготовлены 19 спасательных станций и 16 дополнительных постов. Всего в этом году откроются 26 пляжей и рекреационных зон.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге потеплеет до +25 градусов. Ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются.