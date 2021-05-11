Словакия прекращает использование вакцины AstraZeneca

Минздрав Словакии заявил, что перестаёт использовать вакцину AstraZeneca. Запрет вводится на применение первой части препарата. Кто привился первым компонентом, может привиться вторым.

Министерство думает о разных варианты дальнейших действий, сообщает Reuters. Решение о запрете было принято после того, как умерла 47-летней женщины. Её смерть связана с вакциной AstraZeneca.

10 мая Норвегия не рекомендовала вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В ближайшее время в Словакии начнут применять вакцину «Спутник V».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз. Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов, с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.