Приезжие таксисты украли 1 млн рублей у пассажира, выпившего в баре

Приезжие таксисты украли 1 млн рублей у пассажира, выпившего в баре
Подозреваемые в краже у пассажира такси задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полиция задержала мигрантов-таксистов, укравших у нетрезвого пассажира более миллиона рублей.

Об этом сообщили в городском управлении МВД. Все случилось в ночь на 28 апреля. Таксист-частник вызвался подвести до дома 35-летнего мужчину, который вышел из ночного бара в Мучном переулке. Во время поездки в машину подсел его земляк. Последний заставил пассажира разблокировать телефон и списал с его карты 1,1 млн рублей. Затем злоумышленники высадили потерпевшего из машины и скрылись. Смартфон потерпевшему так и не вернули. Также у него забрали золотую цепочку.

Подозреваемые в краже у пассажира такси задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция открыла уголовное дело по статье о краже. Задержаны двое мигрантов из Средней Азии, 30-ти и 32-х лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двоих граждан Турции поймали у границы при второй попытке сбежать в Финляндию.

кража мигранты новости СПб такси


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стихийные мемориалы, подробности о жизни стрелка, похороны погибших: второй ...
В Смольном установили новые правила для сервисов проката самокатов
Беглов рассказал о риске получить миллион больных COVID-19 петербуржцев ...
Мотоциклист сбил двоих школьниц на Энгельса
Поручение президента не учли: суд не отменил приказ о границах памятников ...
Школьник на велосипеде попал под колеса иномарки на Энтузиастов
Приезжие таксисты украли 1 млн рублей у пассажира, выпившего в баре
У школы на Асафьева прорвало трубу с кипятком