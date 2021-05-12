Приезжие таксисты украли 1 млн рублей у пассажира, выпившего в баре

Подозреваемые в краже у пассажира такси задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемые в краже у пассажира такси задержаны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полиция задержала мигрантов-таксистов, укравших у нетрезвого пассажира более миллиона рублей.

Об этом сообщили в городском управлении МВД. Все случилось в ночь на 28 апреля. Таксист-частник вызвался подвести до дома 35-летнего мужчину, который вышел из ночного бара в Мучном переулке. Во время поездки в машину подсел его земляк. Последний заставил пассажира разблокировать телефон и списал с его карты 1,1 млн рублей. Затем злоумышленники высадили потерпевшего из машины и скрылись. Смартфон потерпевшему так и не вернули. Также у него забрали золотую цепочку.

Полиция открыла уголовное дело по статье о краже. Задержаны двое мигрантов из Средней Азии, 30-ти и 32-х лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двоих граждан Турции поймали у границы при второй попытке сбежать в Финляндию.