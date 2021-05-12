Беглов: мегапроекты КАД, ЗСД и ШМСД выводят Петербург в лидеры мировых мегаполисов

По словам Беглова, городские власти всегда стремились внести максимально возможный вклад в развитие Ленинграда-Петербурга. Фото: Смольный

По словам Беглова, городские власти всегда стремились внести максимально возможный вклад в развитие Ленинграда-Петербурга. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов заявил, что городские проекты транспортной инфраструктуры выводят Петербурга «в премьер-лигу мировых мегаполисов».

Градоначальник заявил об этом во время выступления с ежегодным отчетом в петербургском ЗакСобрании.

По словам Беглова, городские власти всегда стремились внести максимально возможный вклад в развитие Ленинграда-Петербурга. Он привел в пример создание транспортного каркаса скоростных магистралей: ЗСД, КАД и ШМСД.

Сейчас подготовлен проект первого этапа строительства Широтной магистрали. Первая свая была забита два месяца назад.

Глава города отметил, что все эти мегапроекты, как и запуск «Сапсана» и трасса М-11, выводят Петербург в лидеры мировых мегаполисов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФАС в Петербурге приостановила выбор подрядчика по проекту Витебской развязки.