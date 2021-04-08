ФАС в Петербурге приостановила выбор подрядчика по проекту Витебской развязки

Антимонопольщики 8 апреля остановили определение поставщика на конкурсе по подготовке территории под Витебскую развязку ЗСД. Разыгрывается контракт на 6,5 млрд рублей.

Жалоба поступила от «Идж Ичташ Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ши». Эта компания работала на стройке трассы М-11, сообщает «Фонтанка».

Компания считает, что заказчик ограничил количество участников различными требованиями; принимает только строительные контракты, контракты по реконструкции и переносу инженерных сетей, заключенные не ранее трёх лет назад и завершенные менее чем за 3 года.

Конкурс на подготовку участков под первый этап ШМСД был объявлен в прошлом месяце, заявки принимали до 7 этого месяца. Самый лучший заключит контракт на 6,5 млрд, который будет действовать 3 года. Сам Санкт-Петербург заложил на это 11 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФАС утвердила предельную цену для вакцины «КовиВак».